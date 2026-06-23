Мэр российского города раскрыл секрет удачной заправки авто

Глава Калуги Дмитрий Денисов рассказал, что на фоне повышенного спроса на топливо ему пришлось заправлять автомобиль глубокой ночью. По словам градоначальника, в течение дня сделать это не удалось из-за очередей на автозаправках. Об этом он рассказал в ходе городской планерки в понедельник, 22 июня.

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Как отметил Денисов, ситуация на АЗС в регионе остается напряженной на фоне роста потребления топлива, однако дефицита, по оценкам властей, нет.

«Сегодня я лично заправился в 3:20. В очереди было всего несколько машин, простоял ровно две минуты», — сообщил глава города.

Глава Калуги заправился ночью из-за очередей на АЗС

При этом он обратил внимание на поведение части автомобилистов, которые пытаются закупать бензин впрок и используют для этого неподходящую тару.

«Я сам не смог заправиться… Везде заправляют в канистры», — отметил Денисов, комментируя очереди на заправках.

Градоначальник подчеркнул, что попытки запасаться топливом в больших объемах не имеют смысла и могут быть опасны. По его словам, использование пластиковых канистр и других неподходящих емкостей может привести к утечкам и возгоранию.

Ранее власти региона сообщали о росте спроса на бензин примерно в 1,5 раза и призывали жителей не поддаваться ажиотажу, заявляя о достаточных запасах топлива.