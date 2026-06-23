В Пензенском регионе ввели ограничения на продажу топлива на АЗС. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в официальных соцсетях.

Нововведение начинает действовать с 23 июня и носит временный характер. Заправка на пензенских АЗС теперь будет производиться только в бензобак автомобиля. Для физических лиц продажа бензина ограничена до 100 литров на одну машину, для дизельного топлива - до 200 литров.

"Это нужно, чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке", - рассказал Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что в сегодняшней ситуации важно уйти от искусственного дефицита и его негативных последствий.

Период действия ограничений будет зависеть от ответственного потребления ресурса и сроков налаживания логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Обстановку на заправках мониторят ежедневно.

"Бензин - это химический продукт. Его впрок запасать особо не рекомендуется, так как у него есть гарантийные сроки хранения. Для разных марок бензина - они разные. Например, через три-четыре месяца АИ-98 превратится в АИ-95, поскольку значительно снижается октановое число. А для некоторых автомобилей это снижение может оказаться критическим", - прокомментировал декан Автомобильно-дорожного института ПГУАС Юрий Родионов.

Кстати, ограничения по продаже топлива ввели и в соседних регионах. Так, они введены на частной сети АЗС "Кирово-Чепецк нефтепродукт" в Кировской области: не более 30 литров 92-го и 95-го бензина и 100 литров дизеля в сутки на одного покупателя, в Саратовской области продажу бензина ограничили 30 литрами.