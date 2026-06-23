«Не терпится снимать сторис»: Митрошина впервые прокомментировала свой приговор

Блогерша Александра Митрошина, выложила пост на личной странице в социальных сетях впервые с марта 2025-го. Девушка прокомментировала свой приговор по делу об отмывании 127 миллионов рублей и заявила, что ей не терпится снимать сторис (короткие видео) в Instagram*. Об этом во вторник, 23 июня, сообщила Митрошина на своей странице в соцсетях.

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— Я очень соскучилась по вам и блогу. Уже не терпится снимать утренние сторис, показывать свои книжки и записывать полезные подкасты, — написала Митрошина.

Девушка также поблагодарила мужа, семью, друзей, адвокатов и команду сопровождения за поддержку на протяжении всего уголовного дела.

Тверской районный суд столицы 18 июня приговорил блогершу к трем годам колонии условно. Ее также оштрафовали на 900 тысяч рублей и конфисковали имущество на 115 миллионов. Во время оглашения приговора Митрошина заплакала. После оглашения вердикта она обнялась с супругом.

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