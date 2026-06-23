В Воронежской области объявлен трехдневный траур

Сегодня утром, 23 июня, оперативный штаб Воронежской области провел очередное совещание, главной повесткой которого стала атака на Воронеж 22 июня. Губернатор региона Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким погибших и объявил в регионе трехдневный траур.

Указом губернатора траурные дни в Воронежской области в связи с террористической атакой установлены с 23 по 25 июня. В эти дни в регионе будут спущены государственные флаги. Кроме этого, региональным учреждениям культуры, а также на телевидении и радио даны рекомендации скорректировать эфирное время и отказаться от развлекательных передач и мероприятий.

— Мы не сомневаемся, что каждый, кто отдавал и исполнял этот преступный приказ, понесет наказание. Наши воины, защищающие Родину на передовой, дадут достойный ответ. Мы верим в нашу армию и в нашу Победу. Мы выстоим, как выстояли наши деды и прадеды в самые суровые годы, — заявил губернатор Воронежской области.

Кроме этого, губернатор назвал особым цинизмом подобные действия со стороны врага в День памяти и скорби.