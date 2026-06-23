Как прошел 12-й Международный день йоги в России в Царицыно

21 июня 2026 года в музее-заповеднике «Царицыно» состоялся 12-й Международный день йоги в России в рамках проекта «Лето в Москве». Одно из крупнейших городских wellbeing-событий страны собрало более 120 тысяч гостей, объединив практиков йоги, сторонников осознанного образа жизни и всех, кто хотел провести день в атмосфере гармонии и заботы о себе.

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В этом году фестиваль был посвящен теме баланса — одной из ключевых ценностей современной жизни. На территории Царицыно работали более 70 площадок с занятиями по различным направлениям йоги, медитациями, телесными практиками, лекциями и паблик-токами о здоровье, красоте, осознанности и духовном развитии. В шатре Московского института психоанализа прошли практические мастерские и встречи с психологами.

© Пресс-служба

Одними из самых популярных пространств фестиваля стали тематическая зона Билайна, где гости могли отдохнуть, зарядить телефон, сделать фотографии на полароид и принять участие в творческих мастер-классах, а также площадка Smart Fruits, посвященная культуре заботы о здоровье и органическим инновационным витаминам без сахара и лишних добавок. Ярким акцентом стала цветочная чилл-зона женского бренда Sensana, который на мероприятии представил ретейлер Спортмастер. Помимо эффектных фото, гости получили полезные подарки для практик (ремни для йоги, бутылочки для воды и др.) и познакомились с коллекцией Sensana. В пространстве «Буарон», объединившем образовательную программу с лекциями и практиками, посвященными осознанности, бережному отношению к здоровью, интегративным подходам и психологии, генеральный директор компании Ирина Никулина рассказала о мягких методах поддержки организма, включая гомеопатию, помогающих сохранять внутренний ресурс, укреплять иммунитет и поддерживать баланс.

© Пресс-служба

На главной сцене фестиваля состоялась одна из самых масштабных медитаций в России, объединившая тысячи участников. Практики для гостей провели Александра Асадова, Анна Лунегова, Марисабель, Мария Самарина, Диана Джалалова, Анастасия Арманова и Роман Карловский.

Музыкальная программа объединила выступления Terelya, ISENTIE, iskrit, проекта «Демерджи», Ирины Нельсон и DJ Aman, а специальным сюрпризом для гостей стало выступление певицы IOWA.

Помимо образовательной и музыкальной программы, на фестивале работали детская зона и Organic People Market, где были представлены дизайнерская одежда, изделия ручной работы, натуральная косметика, экотовары и вегетарианский фудкорт.

© Пресс-служба

Международный день йоги в России был организован Департаментом спорта города Москвы и проектом Organic People, который с 2012 года развивает культуру йоги, медитации и осознанного образа жизни, создавая крупнейшие городские события в сфере wellbeing и объединяя вокруг них многотысячное сообщество.