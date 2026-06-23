В России начнут блокировать опасные товары на кассах, сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму.

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В пояснительной записке указано, что в настоящий момент нет механизма, который бы обеспечил немедленное прекращение реализации продукции, о которой есть достоверная информация о ее несоответствии обязательным требованиям.

Контрольные мероприятия, как правило, проводятся после предварительного уведомления подконтрольного лица и согласования с органами прокуратуры. Однако за период, необходимый для выполнения данных процедур, опасная продукция продолжает находиться в обороте и может реализовываться в иных торговых точках.

Данный законопроект должен создать правовой механизм, который позволит останавливать продажу опасного товара незамедлительно. Для этого должны быть внесены изменения в несколько федеральных законов, в том числе в те, которые регулируют защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, торговую деятельность и государственный контроль.

Ранее появилась информация, что в России могут расширить перечень продуктов, которые подлежат обязательной цифровой маркировке. Туда могут включить детское и лечебное питание.

В предложенном списке фигурирует 18 новых позиций, в том числе вся молочная продукция для детского питания, смеси и сухое молоко для раннего возраста, каши, лечебное питание и многое другое.