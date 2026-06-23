Россиянка с инвалидностью добилась возвращения одного из сыновей с СВО

Россиянка с инвалидностью второй группы добилась возвращения одного из сыновей из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

По данным омбудсмена, женщина нуждается в постоянном уходе. При этом оба ее сына — военные. В семье решили, что заботу о матери на себя возьмет один из братьев, находящийся на СВО.

«Он пытался перевестись из зоны боевых действий ближе к дому, а также уволиться по семейным обстоятельствам. Однако самостоятельно добиться положительного решения не смог», — пояснила Лантратова.

После того как аппарат уполномоченного по правам человека направил запрос в Министерство обороны, военная прокуратура провела проверку. По информации омбудсмена, были выявлены нарушения, связанные с заключением контракта. В итоге ведомство внесло представление об их устранении, а бойца было решено вернуть домой.

Ранее сообщалось, что жительница Кемеровской области с инвалидностью первой группы добилась возвращения сына с СВО. Сначала военнослужащий сам подавал рапорты об увольнении по семейным обстоятельствам с просьбой учесть состояние здоровья матери, однако они долго не рассматривались, и письменных ответов семья не получала.