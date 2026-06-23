Объявлено о запланированном контакте России и Украины

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова встретится с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Об этом РИА Новости заявила сама Лантратова.

Как объявила омбудсмен, во время запланированного контакта стороны обсудят обмен пленными военнослужащими, а также гражданскими лицами. Когда именно стороны могут обменяться военными, не уточняется.

В ближайшее время состоится еще одна личная встреча. Наша встреча будет происходить в ходе обмена Яна Лантратова

Ранее сообщалось, что на Украине все еще удерживают пять мирных жителей Курской области, вывезенных с российской территории.