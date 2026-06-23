Звягинцев попал в базу экстремистского «Миротворца»*
Режиссёр Андрей Звягинцев попал в базу экстремистского «Миротворца»* — его обвиняют в «покушении на территориальную целостность Украины».
Режиссёр ранее уехал из России и осудил СВО.
До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Звягинцев, который никогда не осуждал кровавую бойню, устроенную киевским режимом в Донбассе, не имеет какого-либо права голоса по ситуации в российском регионе.
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