25 июня: какой праздник отмечают в России и мире

25 июня славяне отмечают день единения их народов и стран. Кроме того, 25 июня — профессиональный праздник у моряков, а также работников статистики России. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 25 июня, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы соответствуют этому дню.

© Lenta.ru

Праздники в России

День работника статистики в России

Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Росстата. Ведомство имеет более чем двухвековую историю: 25 июня 1811 года по указу императора Александра I было учреждено Министерство полиции, частью которого и стало отделение статистики.

Сейчас сотрудники ведомства помогают государству планировать экономическую политику и прогнозировать, какие тенденции ждут экономику страны в будущем.

Праздники в мире

День дружбы и единения славян

С 90-х годов минувшего века 25 июня в мире культуре, многовековой связи и дружеских отношениях. Идею о создании такого дня предложили Россия и Республика Беларусь: они первые подписали соглашения о равном взаимодействии.

День моряка

День моряка, или День мореплавателя, отмечают по всей планете с 2010 года. Тогда резолюцию об учреждении праздника в ООН подписали страны, входящие в Международную морскую организацию. Этот день призван напомнить о вкладе моряков в международную торговлю и мировую экономику. По оценкам ООН, около 1,5 миллиона человек по всему миру считают этот праздник своим профессиональным.

Какие еще праздники отмечают в мире 25 июня

День государственности Словении; День улыбок незнакомым людям.

Какой церковный праздник 25 июня

День памяти преподобного Онуфрия Великого

Онуфрий Великий — святой, который Персии. С ранних лет он воспитывался в монастыре, где узнал о том, как в пустыне живут отшельники и как Господь посылает им свою помощь.

Вдохновившись, он тоже отправился в пустыню, где встретил старца-отшельника, который научил его бороться с искушениями. В итоге Онуфрий всю жизнь прожил в молитвах Богу, питаясь только росой и растительной пищей. По легенде, Господь сотворил рядом с укрытием Онуфрия финиковую пальму, которая каждый день давала новые плоды, а по субботам и воскресеньям посылал к нему ангелов, которые причащали его хлебом.

Какие еще церковные праздники отмечают 25 июня

День памяти преподобного Арсения Коневского; День памяти преподобного Петра Афонского; День памяти преподобного Стефана Озерского.

Приметы на 25 июня

Если воробьи раскричались, будет дождь. Если гуси и утки во время плавания часто ныряют и бьют крыльями по воде, ждать ненастья. Если 25 июня — дождь, то и во время сенокоса ждать ливня.

Кто родился 25 июня

25 июня на свет появился Джордж Оруэлл — британский писатель и журналист, известный антиутопией «1984», аллегорической повестью «Скотный двор» и другими политически хлесткими произведениями. Ради творчества он шел даже на противозаконные эксперименты: например, в 1931 году пытался специально попасть в тюрьму, чтобы исследовать жизнь там и использовать зарисовки в книге «Фунты лиха в Париже и Лондона». Но авантюра не удалась: его задержали на двое суток и отпустили.

Кстати, на самом деле Джордж Оруэлл — это псевдоним, реки Оруэлл, на берегу которой писатель любил проводить часы. Его настоящее имя — Эрик Артур Блэк.

Свой первый фильм Тимур Бекмамбетов снял в 33 года: это была военная драма «Пешаварский вальс». Вместе с тем картина, которая принесла ему оглушительную всероссийскую популярность, появилась только через 10 лет: в 2004 году на экраны вышел «Ночной дозор». Бекмамбетов не остановился только на отечественном кинематографе — он успел поработать и в Голливуде, где снял картину «Особо опасен» (2008) — с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом.

Кто еще родился 25 июня

Владимир Крамник (51 год) — российский шахматист, гроссмейстер; Владимир Толоконников (1943 — 2017) — советский и российский актер; Альберт Филозов (1937 — 2016) — советский и российский актер; Егор Крид (32 года) — российский певец.