Севастополь всегда был для Украины «красной тряпкой», отсюда и желание навредить как севастопольцам, так и крымчанам, объяснил губернатор города Михаил Развожаев, пишет ИС «Вести».

По его словам, руководство Украины никогда не примет выбор жителей Севастополя и Крыма, который они сделали в 2014 году.

«Севастополь всегда был "красной тряпкой", а сегодня так особенно», — подчеркнул он.

Развожаев добавил, что крымский полуостров уже проходил водную и энергетическую блокаду со стороны Украины. Он добавил, что крымчане, севастопольцы преодолели все трудности.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Севастополю.