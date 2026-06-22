В российском регионе введут меры против спекуляции на АЗС

В Омской области введут ограничения на продажу топлива на АЗС, чтобы противодействовать искусственному ажиотажу и спекуляции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции принят ряд важных решений: на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля, вводятся ограничения по литражу: 40 л - бензин, 80 л - дизельное топливо", - написал он.

По словам чиновника, на трассовых АЗС устанавливается ограничение по бензину - 40 л, по дизтопливу - 200 л. При этом ограничения по сжиженным углеводородным газам вводится не будут.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале "Газеты.Ru".