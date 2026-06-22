Стала известна реакция ООН на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что Организация Объединенных Наций (ООН) отреагировала на обращение из-за атаки ВСУ по Старобельску. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на соцсети Лантратовой.

По словам Лантратовой, ей пришло ответной письмо из аппарата верховного комиссара ООН. В нем ей сообщили, что организация отслеживает ситуацию и фиксирует вред гражданскому населению.

«В своем ответном обращении из аппарата верховного комиссара ООН Тюрка отметили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске», — заявила Лантратова.

Ранее Лантратова заявила, что обратится в ООН и ОБСЕ после атаки ВСУ на Москву и Подмосковье.