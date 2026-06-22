Российский губернатор призвал жителей уменьшить потребление бензина

Жителям Владимирской области рекомендуется по возможности уменьшить поездки на автомобилях, бензин лучше покупать только в необходимых объемах. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Авдеев.

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"Чем спокойнее будет реакция жителей на временные трудности, тем быстрее получится вернуть ситуацию в нормальное русло", – сказал он по итогам оперативного совещания правительства области.

Глава региона добавил, что у некоторых компаний в конце прошлой недели были трудности с логистикой, водители на них отреагировали "ажиотажным спросом". В результате даже на тех заправках, где поставки топлива шли по плану, были очереди. Также там выросли цены, отметил Авдеев.

В Кремле сообщили о работе по стабилизации цен на топливо

Власти Владимировской области вместе с Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой (ФАС), поставщиками, соседними регионами, ищут решение для урегулирования ситуации.

Приоритет в выдаче топлива до нормализации обстановки будут отдавать общественному транспорту, коммунальным и экстренным службам, сельхозпроизводителям, поставщикам продукции и мусороперевозчикам. Авдеев дал поручение создать реестр малых фермерских хозяйств, которым нужна поддержка.

О сложностях с топливом в ряде регионах России стало известно на прошлой неделе. В частности, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что на полуострове приостанавливается продажа топлива за наличный и безналичный расчет. Также нельзя будет его купить по талонам для физических и юридических лиц.