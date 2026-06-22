В России началась программа подготовки ветеранов СВО к поступлению в техвузы

Подготовительный факультет для ветеранов СВО, желающих поступить в технические вузы, открыт в рамках пилотного проекта на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана. Об этом говорится в сообщении Ростеха.
"Проект реализуется на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана по инициативе госкорпорации "Ростех" и фонда "Защитники Отечества" при поддержке Минобрнауки России. Проект поможет ветеранам СВО в профессиональной, образовательной и социальной адаптации", - отмечается в сообщении.
Подготовка предусматривает углубленное изучение таких предметов, как математика, физика и русский язык, для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в вуз. А внеучебная деятельность включает инженерные мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, мехатронике и различные тренинги.
Первые 27 участников уже завершили обучение, с сентября планируется новый поток - до 200 демобилизованных бойцов СВО. Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отметила важность тиражирования такой практики и в других вузах страны.
Компания "РТ-Финанс" - центр компетенций Ростеха в области финансовых услуг - выступает финансовым партнером подготовительного факультета. После подготовки ветераны СВО получают возможность поступать на целевое обучение в техвузы.
"Мы обязаны помочь ребятам, которые возвращаются с фронта домой, найти себя и обрести профессию, востребованную в мирной жизни. С 2022 года мы приняли на работу уже более 1,5 тысячи бойцов. Плюс более 2,5 тысячи инженерных и рабочих вакансий переданы в Фонд "Защитники Отечества". Задач много, потребность в кадрах высокая. Опыт военнослужащих, прошедших СВО, для нас особенно ценен - он помогает улучшать нашу военную продукцию и создавать новые образцы. Рассчитываю, что реализация "пилота" на базе "Бауманки" и организация подобных подготовительных факультетов для поступления в инженерные вузы страны поможет в решении наших задач", - отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, слова которого приводится в сообщении.