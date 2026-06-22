В России началась программа подготовки ветеранов СВО к поступлению в техвузы

Подготовительный факультет для ветеранов СВО, желающих поступить в технические вузы, открыт в рамках пилотного проекта на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

"Проект реализуется на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана по инициативе госкорпорации "Ростех" и фонда "Защитники Отечества" при поддержке Минобрнауки России. Проект поможет ветеранам СВО в профессиональной, образовательной и социальной адаптации", - отмечается в сообщении.

Подготовка предусматривает углубленное изучение таких предметов, как математика, физика и русский язык, для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в вуз. А внеучебная деятельность включает инженерные мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, мехатронике и различные тренинги.

Первые 27 участников уже завершили обучение, с сентября планируется новый поток - до 200 демобилизованных бойцов СВО. Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отметила важность тиражирования такой практики и в других вузах страны.

Компания "РТ-Финанс" - центр компетенций Ростеха в области финансовых услуг - выступает финансовым партнером подготовительного факультета. После подготовки ветераны СВО получают возможность поступать на целевое обучение в техвузы.