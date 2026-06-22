Единый цифровой ресурс для детских садов запустят в России осенью

Министерство просвещения России анонсировало запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Сервис начнет работу с 1 сентября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Платформа будет содержать методические материалы для воспитателей, заведующих детсадами, методистов и родителей. Наполнение, в частности, включит в себя разнообразные материалы, среди которых мультфильмы, художественная литература, рекомендованные книги, сказки, игрушки и игровые обучающие средства.

Вместе с тем осенью текущего года во всех российских детских садах планируется ввести аналог "Разговоров о важном" – "Добрые игры". Программа будет направлена на формирование духовно-нравственных ценностей у дошкольников. Методическое сопровождение для этой инициативы в настоящее время активно разрабатывается специалистами Минпросвещения.

Помимо этого, в этом году министерство создаст перечень игр и игрушек для дошкольных учреждений, которые будут рассказывать воспитанникам об истории, культуре и достижениях страны. Предварительно, в минимальный список планируется включить игры, которые соответствуют традиционным ценностям и способствуют развитию ребенка.