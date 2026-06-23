Путин выпил шампанского с выпускниками военных вузов

Президент России Владимир Путин пообщался с выпускниками высших учебных заведений различных силовых ведомств за бокалом шампанского.

Мероприятие прошло во вторник в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает РИА «Новости».

На торжественной встрече присутствовал глава Минобороны Андрей Белоусов, а также более 600 выпускников, окончивших обучение с отличием. Кроме того, в Кремль были приглашены преподаватели вузов и руководители профильных ведомств, включая МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардию, МВД, Следственный комитет и ФСИН.

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