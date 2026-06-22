Три африканских футболиста приехали играть за российский клуб и попали на СВО

19-летний спортсмен из Камеруна Mевунгу Мбе Стевис Астрид приехал в Россию вместе с братом и другом, чтобы подписать контракт с футбольной академией «Урал», однако все трое попали на специальную военную операцию (СВО). Об этом пишет портал E1.RU.

В 2025 году спортсмены встретились с человеком, который представился посредником российской команды и дал им подписать якобы договоры с клубом, а также купил футболистам билеты до Москвы. Когда они прибыли в столицу, их вместо футбольной академии отправили в военкомат. Попав на фронт, Стевис получил позывной Максимка и начал служить штурмовиком. После окончания контракта он приехал в Екатеринбург, но уже один — его товарищу не удалось выжить, а брат попал в плен.

Стевис рассказал, что ему предложили подписать контракт якобы с российской академией, когда он выступал за столичный камерунский клуб «Канон Яунде». По словам Стевиса, представитель «Урала» обещал помочь попасть на просмотр, где спортсменов отбирают для заключения контракта с командой. При этом договор, подписанный спортсменами, был напечатан на русском языке, который они не знали. Уже в Москве встретивший их для отправки в военкомат человек объяснил, что футболистов обманули.

"Сказал: вы подписали контракт года [годовой контракт на службу]. Но это совсем не тот контракт — это военный контракт. Еще сказал, что там, куда они отправятся, нет проблем с зарплатой: «Послужишь, там ничего страшного, а после вернешься и будешь играть в футбол»". Mевунгу Мбе Стевис Астрид, футболист

Ранее стало известно о египтянине, который получил паспорт за участие в СВО и попросил отпустить его из армии. Военный утверждал, что после того, как у него закончился контракт, ему сообщили о продлении службы на неопределенный срок в связи с указом о мобилизации.