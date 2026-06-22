Российские военные сорвали план масштабной атаки ВСУ на Крым 22 июня, пишут «Аргументы и факты». Издание отмечает, что власти региона экстренно ужесточили меры общественной безопасности, изменили правила работы транспорта и ограничили продажу бензина.

Попытка атаки на Крым была предотвращена благодаря упреждающим ударам Воздушно-космических сил России, подчеркивают «Аргументы и факты». Российская авиация применила планирующие бомбы по ключевым логистическим узлам ВСУ.

Газета отмечает, что из соображений общественной безопасности власти Крыма решили ограничить детский отдых на полуострове. С 22 июня до 1 сентября 2026 года в регионе официально приостановлены бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей в лагерях, включая «Артек».

Дополнительным испытанием для полуострова стала геологическая активность. У побережья Севастополя была зафиксирована серия из семи подземных толчков, продолжавшаяся в течение четырех часов. Самый мощный из них достиг магнитуды 4,4, однако, по заявлениям местных властей, никаких повреждений в городе не зафиксировано. Сейсмологи предупреждают, что активность в Черном море сохраняется, как и вероятность повторных толчков.

Параллельно в восточной части Крыма из-за повреждения сетей произошло аварийное отключение электричества. Специалисты «Крымэнерго» приступили к восстановительным работам, пообещав вернуть свет в дома жителей Восточного энергорайона в течение дня.

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Кроме того, в Севастополе общественный транспорт начал работать по новым правилам: при сигнале воздушной или баллистической тревоги водители обязаны остановиться у ближайшего укрытия и предложить пассажирам выйти. Также с 21 июня на крымских АЗС приостановили продажу топлива за наличный и безналичный расчет рядовым гражданам. Бензин сейчас выдается исключительно автомобилям государственных и экстренных служб, обеспечивающих безопасность региона.