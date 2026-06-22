Рособрнадзор объявил предостережения 20 вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) направила предостережения Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики», Московскому педагогическому государственному университету, Московскому авиационному институту и другим 17 высшим образовательным учреждениям. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

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— Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

Помимо ВШЭ и МПГУ, предостережения получили Севастопольский государственный университет, Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова и другие.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам за нарушения. В их число вошли Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права и другие образовательные учреждения.