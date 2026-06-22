Как прошел фестиваль «Дикая Мята-2026»

В Тульской области триумфально завершился крупнейший независимый мультиформатный фестиваль «Дикая Мята». В течение трёх дней на восьми сценах состоялось более 130 концертов, а зрители со всей России вновь превратили территорию арт-кэмпа в один из самых ярких музыкальных городов этого лета. Суммарная проходимость фестиваля за три дня составила 53 983 посетителей.

© PR-служба фестиваля

Одной из главных особенностей события в этом году стало рекордное количество эксклюзивных сетов, премьер и шоу программ. На «Дикой Мяте» Ёлка презентовала свое новое звучание, The Hatters представили свой проект «Электроника», премьера которого состоялась на новой сцене «Вашана Арена». Большие специальные шоу с оркестром подготовили Драгни и ssshhhiiittt!, отметившие десятилетие группы. «Бонд с кнопкой» презентовали шоу в расширенном составе со струнными и народными инструментами. С хорами выступили «Рубеж Веков» и Inna Syberia, а специальным гостем выступления Sula Fray стал виртуозный гитарист Дидюля.

© PR-служба фестиваля

— Я счастлив — мы сделали лучший фестиваль! Безумно благодарен команде, артистам и партнерам! Мы запустили новое пространство «Лампа», которую открыли The Hatters с акустикой. Это новое место притяжение. Презентовали невероятную площадку «Вашана Арена». А еще мы пели в саду фолка с Елкой, снимали первые сцены будущего художественного фильма и записывали с музыкантами ролики для новой радиостанции «Дикая Мята», которая начнет свое вещание уже этим летом. Работы у нас много, но энергии еще больше — я воодушевлен эмоциями тысяч людей, которые уехали с фестиваля абсолютно счастливыми. И конечно не перестанем благодарить Бога за три потрясающих солнечных дня! — прокомментировал продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

© PR-служба фестиваля

В 2026 году организаторы продолжили развитие инфраструктуры фестиваля и внедрили новые решения в сфере безопасности. На территории установлена сотня инновационных видеокамер, управляемых искусственным интеллектом, построен современный штаб службы безопасности, где на видеостенах эксперты анализируют обстановку, для того чтобы ставить задачи группам мобильного реагирования. На всех пропускных пунктах установлены рамки и интроскопы, как в аэропортах. За время проведения фестиваля правонарушений не зарегистрировано.

Все три дня для гостей работали спортивные площадки, где прошли мастер-классы и дружественные игры с игроками тульских футбольных клубов «Арсенал» и ТЗМС, а также волейбольного «Тулица». На фестивале прошли игры в боччу с спортсменами сборной России по паралимпийскому спорту. По реке Вашана проходили сап-прогулки, а на специально оборудованной трассе гости тестировали автомобили HAVAL. В лектории состоялись народные пресс-конференции музыкантов, паблик-токи, лекции и встречи со спикерами из самых разных сфер — от музыки и медиа до науки и спорта.

© PR-служба фестиваля

На новой улице и площадке «Знание» прошли бесплатные мастер-классы для взрослых и детей, квизы от библиотеки имени Юрия Гагарина и лекции от натуралистом библиотеки имени Анны Ахматовой, прогулки с биологом от «Тульского областного Экзотариума», а Государственный Дарвиновский музей привез уникальные экспонаты и настольные игры. На «Дикой Мяте» присутствовали благотворительные фонды «Дари Еду», «Команда Добра», центр социальной и благотворительной помощи «Ранчо», «Детские деревни SOS» и «Артель Блаженных».

© PR-служба фестиваля

Традиционно, все три дня на сцене «Ариэль» давали живые концерты юные участники фестиваля — будущие рок-звезды в возрасте от 6 до 14 лет. Работал луна-парк и детский сад, где родители могли временно оставить своих малышей, чтобы оторваться на концертах любимых артистов. В новом камерном пространстве для акустических концертов и творческих встреч «Лампа» состоялись торжественные церемонии бракосочетания и 12 пар официально узаконили свои отношения. Здесь же была открыта выставка с фотографиями разных лет Тульской области и «Дикой Мяты».

© PR-служба фестиваля

Как всегда работали точки с кипятком, душевые комплексы и фонтанчики с бесплатной питьевой водой, установленные компанией БАРЬЕР, а все палаточные лагеря были освещены и размечены на улицы и дома.

— Мы всей командой в полном восторге от того, что здесь происходит. Мы приезжали в арт-кэмп больше месяца назад, здесь было чистое поле. А сейчас приезжаем — здесь всё в палатках, всё играет, всё живёт, люди кайфуют от погоды, от настроения, от музыки, которую представляют музыканты. На нас пришло очень много людей в пятницу — мы даже не ожидали. Спасибо всем, кто собрался. Это было круто! — поделился Илюша, популярный шансон-исполнитель для зуммеров.

© PR-служба фестиваля

Большим шагом в развитии экосистемы «Дикой Мяты» станет открытие одноименной радиостанции — ее запустят этим летом. На бэкстейдже сцены «Титана» работала мобильная студия, где музыканты записывали специальные обращения и джинглы для будущего эфира. Также началось производство художественного фильма, который расскажет историю «Дикой Мяты» и его гостей. Первые сцены были сняты непосредственно во время события, а завершить работу над картиной планируется осенью 2027 года. Кроме того, на фестивале собирала материалы авторская группа, готовящая книгу о «Дикой Мяте». Её выход также намечен на следующий год.

© PR-служба фестиваля

— Мы на «Дикой Мяте» не первый год, но каждый раз диву даёмся: сколько здесь радости, улыбок, красоты да какой-то совершенно особенной силы. Для нас этот год ещё и памятный — десять лет альбому «Велики силы добра». Потому особливо приятно, что на фестивальном поле появилась ель в честь этого юбилея. Дело-то вроде нехитрое — дерево посадили. А потом думаешь: пройдут года, будут сюда приезжать добры молодцы да красны девицы, музыку слушать, по полю гулять, а ель будет расти себе и расти. И есть в этом что-то очень правильное, потому что добро должно укореняться. Оттого и настроение после фестиваля самое светлое, — поделился Нейромонах Феофан.

На фестивале выступили: «Бонд с кнопкой», Ёлка, «Танцы Минус», IOWA, TMNV, polnalyubvi, Найк Борзов, TRITIA, «Гудтаймс», ssshhhiiittt!, Нейромонах Феофан, Драгни с оркестром, Drummatix, хмыров, «Рубеж Веков», «Диктофон», obraza net, «Токсичный ансамбль Лягухо», «Психея», Рушана, «Людмил Огурченко», «источник», «конец солнечных дней», «я Софа», Manapart, «синдром главного героя», Nomad Punk (KZ), MONOLYT (IL), «Молодость Внутри», «Лолита Косс», DenDerty, The OM, Sula Fray, СТРИО, «соня хочет танцевать», «Пальцева Экспириенс», vestfalin, Инна Сиберия, «маяк», ПИЛС, «Досвидошь», «друнк», «Борисовский Тракт», Sipe, 3.56 am, SALVADOR, «Шлюз», SOULTYLER, «ночь на кухне», Lemium, «котарды», ШАТЯ, Jazzhouse Trio, «Рваные ботинки», «Мама не узнает», black lama, «неаринаменя», СЕЙЙЕС, ТКАНИ, «Ответы Внутри», ВОДОПАДЫ и многие другие. Диджей-сеты: DJ Грув, DJ Peretse, DJ Android, Saint Rider, М.Pravda, DJ AKS, Somnia, LIRA, DJ Korolev, DJ R136a1 и другие.

© PR-служба фестиваля

Организаторы фестиваля благодарят всех гостей, артистов, сотрудников и волонтеров, а также партнеров фестиваля — компании Haval, Яндекс 360, Яндекс Путешествия, БАРЬЕР, ArtRobots, ЯДРО х Ruslaser, DS Proaudio, Fresh bar и других.