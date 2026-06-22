ФСБ рассекретила более 10 материалов о зверствах фашистов в Ленинградской и Новгородской областях в 1941 и 1942 годах. Об этом сообщает Telegram-канал «78» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В документах собраны факты убийств, грабежей, сожжения деревень и издевательств над мирными жителями. Так, в конце ноября 1941 года в Гатчине фашисты организовали лагерь для военнопленных и гражданских лиц, в котором содержалось до 1,5 тысячи человек. Находившиеся там узники голодали, спали на полу и на улице, у них не было воды и туалетов. Больных не лечили. Работа в лагере длилась до 14 часов в сутки.

Кроме того, в Волховском районе немецкие солдаты расстреляли колхозницу из-за ее отказа отдать им пилу, а в апреле 1942 года в освобожденном Тихвине в монастыре были найдены полуживые красноармейцы и изуродованный труп изнасилованной 15-летней девочки.

Ранее сообщалось, что ФСБ Донецкой народной республики (ДНР) рассекретила архивные материалы — протокол допроса Ивана Звигунова, уроженца города Чугуева Харьковской области.