Rambler&Co рассказал об адаптации аналитики данных к новым технологиям

В условиях постоянных изменений самым ценным качеством специалиста становится культура обучения.

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17–18 июня 2026 года в Москве прошла конференция по искусственному интеллекту и технологиям в бизнесе TECH WEEK 2026. CDO медиахолдинга Rambler&Co Александр Киселев выступил с докладом «Аналитика, которая работает: как выстроить команду профессионалов для бизнеса».

Спикер отметил, что в эпоху ИИ-трансформации на первый план выходит скорость принятия решений, которые опираются на четыре типа аналитики: коммерческую, продуктовую, исследовательскую и веб.

Александр Киселев, CDO медиахолдинга Rambler&Co:

«Инструменты без правильно подобранной команды и качественно выстроенной архитектуры – это просто “дорогие игрушки”. Технологии постоянно обновляются, поэтому бизнесу необходимы аналитики, которые учатся на ходу и работают в условиях постоянных изменений. Специалист, отвечающий требованиям цифровой трансформации, должен уметь переводить данные в бизнес-язык и вести правильную коммуникацию, понятную клиенту».

Александр Киселев отметил, что культура обучения внутри команды важнее умений соискателя при найме. Компаниям выгоднее растить своих аналитиков, чем нанимать со стороны. При этом необходимо регулярное ревью компетенций уже работающих сотрудников, которое превращает получение новых знаний и навыков из разового события в систему роста.

TECH WEEK – это масштабное ежегодное бизнес-мероприятие, посвященное практическому внедрению передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Форум традиционно проходит в Москве и объединяет предпринимателей, IT-специалистов, разработчиков и инвесторов.