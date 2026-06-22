Женщинам могут открыть доступ к части работ в шахтах и карьерах в РФ

Минтруд предложил сократить перечень производств, работ и должностей, где ограничивается труд женщин. Проект приказа вынесен на общественное обсуждение.

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Из перечня предлагают исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах. Также речь идет о работах на поверхности действующих и строящихся шахт, рудников, резервов, а также о работах по обогащению, агломерации и брикетированию.

Сейчас такие ограничения действуют как часть системы охраны труда для женщин на вредных и опасных производствах. Новый проект не отменяет требования безопасности, но меняет сам подход к отдельным видам занятости: часть работ может стать доступна при соблюдении установленных условий.

Следующий этап — общественное обсуждение проекта приказа. После него Минтруд сможет доработать документ с учетом замечаний и направить его по дальнейшей процедуре принятия.