Школы частных охранников обязали  получать заключение Росгвардии

Организации, которые готовят частных охранников и руководителей охранных компаний, должны будут подтвердить соответствие своей учебно-материальной базы требованиям Росгвардии. Новые правила закреплены федеральным законом от 25 мая 2026 года № 150-ФЗ, основная часть которого вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

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Заключение Росгвардии потребуется для программ профессиональной подготовки и повышения квалификации частных охранников. Такое же требование вводится для дополнительных программ повышения квалификации руководителей частных охранных организаций.

Получить подтверждение образовательные организации должны будут не позднее одного года со дня вступления закона в силу. После завершения этого периода обучение по указанным программам без заключения Росгвардии станет запрещено.

Закон также определяет случаи, при которых действие заключения может быть приостановлено или аннулировано. Кроме того, учебные организации будут обязаны раз в пять лет заново подтверждать соответствие своей базы установленным требованиям.

Отдельная норма касается руководителей частных охранных организаций. Они должны будут проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.