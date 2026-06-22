Россию ждет капризный июль: синоптики обещают ливни, град и жару

Первый летний месяц уже отметился резкими контрастами — от аномальной жары до затяжного похолодания. Июль тоже может преподнести сюрпризы. Подробности сообщают «Известия».

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По словам начальника отдела Гидрометцентра, в европейской части России, включая Москву, погода остается неустойчивой. Мощный циклон почти не смещается, формируя облака и дожди. Пасмурная погода может продержаться вплоть до начала июля.

При этом в Сибири, Якутии и на Урале закрепилась жара — там воздух прогреется до плюс 30–35 градусов. В Москве к концу июня дожди уступят место более устойчивой летней погоде.

Температура будет держаться в пределах плюс 21–25 днем и 12–15 ночью.

Санкт-Петербург ожидают прохладные и влажные условия. Азовское море уже прогрелось до 23–24 градусов, Черное пока отстает. Основной прогрев прогнозируется во второй половине июля. Пик температур традиционно придется на 16–23 июля.