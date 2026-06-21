В Севастополе ввели ряд ограничений

В Севастополе в целях безопасности вводят ряд ограничений. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем «Максе».

По словам губернатора, 22 и 23 июня в целях экономии топливо в городе не будет продаваться. Заправка будет производиться только для транспорта специальных служб.

Также с 22 июня и до особого распоряжения на территории города отменяются массовые уличные мероприятия.

Кроме того, общественный транспорт будет работать только в светлое время суток - с 5:30 до 21:00. Работа же паромов, перевозящих автомобили, прекращается, остаются только пассажирские катера.

Торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 7:00 до 20:00, заведения общественного питания - с 8:00 до 20:00. Мелкие магазины, киоски и аптеки могут устанавливать график по своему усмотрению, отметил Развожаев.

В Крыму вводят графики отключения электроэнергии

Помимо этого, принято решение не включать уличное освещение, заключил губернатор.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на Керченский полуостров погибли четыре человека, еще 28 получили ранения Telegram-канал «Радиоточка НСН».