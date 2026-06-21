Прыгающую акулу заметили в Приморье

Акула мако устроила «шоу» вблизи Русского острова во Владивостоке. Хищница периодически выпрыгивала из воды на несколько метров и попала на видео, сообщает «Вести: Приморье».

Очевидцы зафиксировали, как крупная акула мако «развлекается» у мыса Тобизина.

На кадрах видно, что хищница буквально влетает на несколько метров над водой. Она повторяет этот трюк несколько раз, вызывая восхищение у очевидцев.

«В полный рост. Всплеск. И туша просто взлетает. Я заснял. Ой-ё! Слов нет, одни эмоции», — прокомментировал автор видео.

Акула-мако (серо-голубая акула) — это крупная хищница из семейства сельдевых акул. Она считается самой быстрой акулой в мире и может плыть со скоростью до 74 км/ч.

Кроме того, данный вид невероятно прыгуч: мако может выпрыгивать из воды на высоту до 5–6 метров. Прыжки помогают охотиться, сигнализировать другим акулам о занятой территории, а также избавляться от паразитов.