Володин возложил цветы к новому мемориалу "Скорбь" в Бресте

Председатель Государственной думы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин вместе с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко возложили цветы к новому мемориалу "Скорбь" в Бресте и отдали дань уважения героическому подвигу защитников Брестской крепости и других погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Война прошла практически через каждую семью. Погибли 27 млн человек. Это собирательный образ, который касается не только Брестской крепости, он касается всех, и даже тех, кто погиб под Сталинградом. Очень правильно и хорошо то, что увековечен образ женщины, мамы, жены", - сказал Володин.

Новый памятник расположен в месте, где после войны была обнаружена знаменитая надпись, увековечившая мужество советских солдат: "20 июля 1941 года. Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина".

Прообразом главной скульптурной композиции скорбящей женщины стал снимок фотографа Михаила Ананьева "Горе", на котором запечатлена жена одного из защитников форта, лейтенанта Бориса Кузнецова. Дополняет мемориал стена памяти с именами героев обороны Брестской крепости. Средства на возведение мемориала были выделены из бюджета Союзного государства Белоруссии и России.

Володин прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. В Бресте он примет участие в работе форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Также сегодня под его председательством пройдет 70-я сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.