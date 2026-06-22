Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
В День памяти и скорби президент Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.
Там же минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
В церемонии участвовали ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов.
По традиции глава государства возложил цветы и к тумбам городов-героев в Александровском саду. Он оставил красные гвоздики и поклонился у каждой из них, включая памятные знаки Киеву и Одессе.