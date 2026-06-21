В Крыму вводят графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает канал "Крымэнергоинформ" компании "Крымэнерго".

"В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова", - говорится в сообщении.

Детальная информация о режиме энергопотребления в том или ином муниципалитете будет размещаться на сайтах местных администраций.

Минувшим утром в связи с аварией на энергетических сетях произошло частичное отключение потребителей в нескольких районах Крыма и в городе Севастополе. В 11:30 губернатор Севастополя сообщил, что во всех районах города восстановили энергоснабжение.

Также мэр Ялты Янина Павленко рассказала о возобновлении подачи электричества потребителям на Южном берегу Крыма. В то же время глава администрации Джанкоя сообщил о том, что в городе введен режим ограниченного водопотребления до устранения последствий аварии на электрических сетях.

Энергетики также попросили крымчан снизить потребление и отключать энергоемкие приборы.