Россиянам рассказали, кто должен платить за случайно разбитый товар в магазине

Если покупатель по неосторожности повредил в магазине товар – например, разбил, то это необязательно означает, что он обязан оплатить его полную стоимость. До момента оплаты товар – это собственность продавца, поэтому риски его повреждения лежат на нем как на собственнике. На покупателя этот риск переходит в момент оплаты, что подтверждается соответствующими статьями ГК РФ, объяснил в беседе с RT член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

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По его словам, за случайно разбитый товар не предусмотрены ответственность и возмещение ущерба. К таким ситуациям, например, можно отнести случаи, когда покупателя толкнули или товар упал с движущейся ленты. Также подобные случаи распространяются на ситуации со скользким полом, узкими проходами или неграмотной выкладкой товаров. А вот если товар поврежден намеренно, за него придется заплатить, предупредил эксперт.

«Если покупатель умышленно повредил товар или другое имущество в магазине, это может быть расценено как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, — пояснил Машаров. — В таких случаях покупатель обязан возместить ущерб в полном объеме».

По КоАП за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 рублей, а по УК РФ может грозить до двух лет лишения свободы. Причем, если товар поврежден ребенком в возрасте до 14 лет, то за это должны отвечать его родители.

В ситуациях, когда товар поврежден неумышленно, по неосторожности, то покупателю необходимо объяснить это сотрудникам магазина и попросить акт о порче товара. В этом документе должен быть описан инцидент. После его получения покупатель вправе отказаться от оплаты и заявить, что он произведет ее только после соответствующего решения суда, заключил эксперт.

До этого доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Моисеев рассказал, что покупатель формально не имеет права употреблять товар в магазине до его оплаты, поскольку до покупки он не считается его собственностью. Эксперт добавил, что ответственность может наступить в случаях, когда покупатель съел или использовал товар и покинул магазин, не рассчитавшись за него. В таком случае действия могут квалифицироваться как мелкое хищение по статье 7.27 КоАП РФ.

Россиянам ранее рассказали, считается ли кражей случайная неоплата товара в магазине.