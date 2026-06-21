В Туве проведут внеплановую проверку всех детских лагерей

Внеплановую проверку мер безопасности проведут во всех детских лагерях Тувы после истории с нападением мужчины на детей в республиканском лагере "Орленок". Об этом ТАСС сообщил ТАСС министр образования региона Алексей Сазан-Оол.

"Поручил Минобразования с понедельника вместе с председателями администраций кожуунов (районов - прим. ТАСС), где находятся стационарные детские лагеря, провести их внеплановую проверку на предмет обеспечения безопасности", - сказал Сазан-Оол.

По словам министра, рабочая группа уже сегодня провела дополнительный внеплановый инструктаж персонала лагеря "Орленок" по принятию мер в чрезвычайных ситуациях.

В ночь на 21 июня мужчина в состоянии опьянения проник на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай. Там он нанес телесные повреждения двум детям и испортил мебель. Медики оценивают состояние подростков как удовлетворительное. Первоначально сообщалось о 13 пострадавших. По данным МВД по региону, злоумышленника обезвредили сотрудники лагеря и передали прибывшим полицейским. Возбуждено уголовное дело.