Появились подробности о последствиях повреждения электросетей в Крыму

Перегрузку электрических сетей за пределами Севастополя на данный момент ликвидировали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в Max.

«Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован. Специалисты включают объекты генерации и дают мощность потребителям Севастополя», — написал он.

Градоначальник также отметил, что в большинстве районов Севастополя уже есть электричество.

В воскресенье, 21 июня, часть полуострова оказалась обесточена из-за повреждения электросетей. Произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.