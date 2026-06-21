Маргарита Симоньян объявила, кто получит премию Тиграна в 1 млн рублей

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян объявила 14-го лауреата премии имени Тиграна Кеосаяна.

В телеграм-канале Симоньян пояснила, что премию имени Тиграна она выдает «простым людям, которые спасают людей, рискуя собой». Премия составляет миллион рублей.

«Четырнадцатую премию имени Тиграна получит Александр Воевода, который обезвредил 19-летнего урода, который напал на людей в ТЦ в Краснодаре», — написала редактор RT.

Она также перечислила, кто получил предыдущие 13 премий.

В их числе воспитательницы детского сада, которые спасли малышей от маньяка с ножом; семья охранника из Анапы, который погиб при нападении на техникум.

Это также дворник, который поймал выпавшего из окна ребенка в Петербурге; военный, в одиночку 68 дней удерживавший позиции в ДНР; жители Дагестана, спасшие детей во время наводнения, и другие герои.

Ранее Симоньян рассказала, как пришла идея учредить премию для героев имени Тиграна Кеосаяна