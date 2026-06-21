В России ввели уголовную статью за поддельные медсправки

В России вступили в силу поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие ответственность за подделку медицинских справок. Соответствующий документ опубликован 10 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменениями введена новая статья 235.2 УК РФ — "Подделка и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих".

Согласно новым нормам, за изготовление или продажу поддельных официальных документов об отсутствии опасных заболеваний предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишения свободы на срок до четырех лет с аналогичным штрафом. Также суд может назначить принудительные работы на срок до четырех лет.

Кроме того, ужесточена ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Максимальное наказание по таким преступлениям составляет до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1,5 млн рублей.

Если преступление совершено с использованием интернета, служебного положения, по предварительному сговору или для сокрытия либо облегчения другого преступления, виновным может грозить до шести лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей.

Наиболее строгое наказание предусмотрено в случаях, когда подделка медицинских документов привела к массовому заражению людей или иным тяжким последствиям. За такие преступления максимальный срок лишения свободы составит восемь лет, а размер штрафа — до 3 млн рублей.