В Севастополе ввели график временных отключений электроэнергии

В Севастополе введен график временного ограничения потребления электроэнергии.

© Московский Комсомолец

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил на платформе «Макс», что вынужденная мера принята по команде диспетчера Черноморского РДУ для снижения перегрузки на электрические сети за пределами города.

«Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии», — написал Михаил Развожаев.

Глава города добавил, что подробные списки адресов и время действия ограничений будут публиковаться профильной компанией.

Согласно оперативным данным компании «Севастопольэнерго», отключения стартуют 22 июня. В этот день без электричества останутся жители улиц Благодатной и Мускатной в Балаклаве, а также объекты в районе ЗАО «Софьи Перовской» и Качинского шоссе. Кроме того, с 22 по 26 июня введен ежедневный режим отключений с 9:00 до 17:00 для ряда домов на улицах Комсомольской, Дзержинского и Перекопской.

Часть Севастополя осталась без света

Ранее также сообщалось, что из-за атак БПЛА была временно закрыта Керченская паромная переправа. Кроме этого глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о полном прекращении продажи топлива на АЗС. По его словам, топливо будет отпускаться только госслужбам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона.