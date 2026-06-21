Названа причина приостановки паромного сообщения через Керченскую переправу

Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостанавливаются с 21 июня, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу оперштаба по Краснодарскому краю.

По данным портала, с 20 января 2026 года были введены временные ограничения на проезд по Крымскому мосту для грузовых автомобилей снаряженной массой более 1,5 т. Меры действуют как для автомобилей с грузом, так и для пустых авто.

В связи с приостановкой сообщения через мост и переправу, водителям большегрузов следует использовать альтернативный сухопутный маршрут по трассе Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, пояснили журналисты.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что при атаке дрона ВСУ на Керченскую паромную переправу под удар попал паром «Панагия». В результате один человек погиб, еще один получил ранения.

Глава Крыма сообщил о жертвах атаки ВСУ на Керчь

Глава республики Крым Сергей Аксенов отметил, в свою очередь, что в результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения.