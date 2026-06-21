Владимир Путин присвоил Владимиру Конкину звание народного артиста России

Российский лидер Владимир Путин в воскресенье, 21 июня, присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

— Присвоить почетные звания: «Народный артист Российской Федерации» Конкину Владимиру Алексеевичу — артисту, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», город Москва, — говорится в указе.

8 мая Владимир Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» актрису Марину Зудину. В тот же день российский лидер присвоил актеру театра «Ленком Марка Захарова» Алексею Маклакову звание заслуженного артиста России.

Президент России присвоил почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ» поэту и композитору, отцу певца Леонида Агутина Николаю Агутину. Он получил звание «за заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

4 мая Владимир Путин присвоил актрисе Московского театра«Современник» Анне Банщиковой (Леонидовой) почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».