Отпуск топлива прекращен в Крыму как за наличный, так и за безналичный расчет. Топливо будет отпускаться только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона.

Об этом в "Максе" сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Сегодня, 21 июня, с 09:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым", - написал он.

Как Крым переживает перебои с топливом

Глава региона попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.