В Крыму открыли горячую линию для пострадавших от атак ВСУ на Керчь

Прокуратура Республики Крым организовала горячую телефонную линию для оказания помощи пострадавшим при атаке беспилотников ВСУ на Керченский полуостров. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: +7 (978) 053-62-08", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура региона контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Керченский полуостров, в результате которой есть погибшие и пострадавшие.

Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на Керченский полуостров. Погибли 4 человека и пострадали 28. По данным Минздрава РФ, госпитализированы 14 человек, состояние 2 детей тяжелое.