Прилепин предложил деятелям культуры задать неудобные вопросы Трампу и Нетаньяху

Писатель Захар Прилепин считает, что в российском культурном сообществе существуют двойные стандарты, а его часть негативно относится к СВО и негласно поддерживает Европу и Украину.

В интервью RT он предложил задавать неудобные политические вопросы не только российскому президенту, но и американскому.

«Недавно выступал товарищ Звягинцев, режиссёр, прочитал по телефону письмо, они все к Путину обращаются. А вот вышел бы кто-нибудь в Каннах и обратился бы к Нетаньяху. Тоже ведь можно что-то ему сказать. К Трампу обратиться: «Верните президента. Вы целого президента своровали (президента Венесуэлы Николаса Мадуро. — RT). Отдайте, пожалуйста. Ну он же легитимный». Что это? Нет, они все Путину читают письма по телефону», — заявил писатель.

Полное интервью с Захаром Прилепиным — скоро на сайте RT.