Для российских лесов вводят новые санитарные правила

В России с 1 сентября 2026 года начнут действовать новые правила санитарной безопасности в лесах. Они утверждены постановлением правительства и заменят прежний порядок, принятый в 2020 году.

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Документ устанавливает единые требования к мерам санитарной безопасности в лесах с учетом целевого назначения земель и самих лесных участков. Правила будут обязательны при ведении лесного хозяйства, другой деятельности и пребывании граждан в лесах.

В новом порядке отдельно закреплено, что профилактические мероприятия по защите лесов от вредителей могут проводиться не только в погибших и поврежденных насаждениях, но также в здоровых и ослабленных лесах. Это расширяет перечень ситуаций, когда допускаются санитарные меры до наступления критического состояния насаждений.

Одновременно вводится запрет на чересполосные рубки и прорубку коридоров при выборочных санитарных рубках в еловых и пихтовых насаждениях. Такая мера должна снизить риск усыхания деревьев по границам вырубок.

За нарушение правил санитарной безопасности в лесах предусмотрены административные штрафы. Для граждан они составляют от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей, для юридических лиц — от 10 000 до 20 000 рублей. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.