Служебные собаки помогли раскрыть 27 тысяч дел российской полиции

Кинологические подразделения МВД России за прошлый год помогли раскрыть свыше 27 тысяч преступлений. Ведомство привело эти данные к 117-летию кинологической службы.

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По информации МВД, сейчас в подразделениях несут службу более семи тысяч сотрудников и свыше девяти тысяч служебных собак. Каждое животное проходит строгий отбор и многоэтапную подготовку с раннего возраста.

С применением кинологических расчетов раскрыты около 200 убийств, свыше 8500 краж, более 1100 грабежей и около 280 разбоев. Кроме того, служебные собаки участвовали в осмотре более 700 тысяч объектов.

Кинологи работают при поиске взрывчатых веществ, оружия, наркотиков, следов подозреваемых и пропавших людей. Отдельная роль остается за расчетами, которые проверяют вокзалы, общественные пространства, транспортные объекты и места массового пребывания граждан.

В МВД подчеркивают, что эффективность службы зависит от постоянной подготовки связки сотрудника и собаки. Направление сохраняет практическое значение даже при развитии технических средств поиска и контроля.