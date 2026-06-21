Нилов предложил законодательно закрепить 31 декабря выходным днём

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил навсегда закрепить 31 декабря как нерабочий день.

Об этом Нилов рассказал РИА Новости.

По его словам, сейчас последний день года периодически делают выходным через искусственные переносы. Парламентарий убеждён, что нужно зафиксировать это раз и навсегда.

Чтобы не нарушать баланс рабочих и нерабочих дней, он предложил передвинуть 8 января на 31 декабря. При этом, как добавил Нилов, каникулы всё равно останутся длительными.

«1—7 января включительно совпадет с каким-либо выходным днём, что позволит при необходимости увеличить продолжительность новогодних праздников до 8-го, до 9-го», — пояснил он.

Глава комитета также отметил, что производственный календарь на следующий год пока не утверждён, идёт работа в правительстве.

«Что точно нужно сделать законодательно? Зафиксировать раз и навсегда, что 31 декабря — это выходной день», — сказал Нилов.

Ранее Нилов сообщил, что ближайший нерабочий праздничный день выпадает на 4 ноября, до этого все рабочие недели будут полными.