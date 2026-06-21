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Нилов предложил законодательно закрепить 31 декабря выходным днём

RT на русском

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил навсегда закрепить 31 декабря как нерабочий день.

Нилов предложил законодательно закрепить 31 декабря выходным днём
© РИА Новости

Об этом Нилов рассказал РИА Новости.

По его словам, сейчас последний день года периодически делают выходным через искусственные переносы. Парламентарий убеждён, что нужно зафиксировать это раз и навсегда.

Чтобы не нарушать баланс рабочих и нерабочих дней, он предложил передвинуть 8 января на 31 декабря. При этом, как добавил Нилов, каникулы всё равно останутся длительными.

«1—7 января включительно совпадет с каким-либо выходным днём, что позволит при необходимости увеличить продолжительность новогодних праздников до 8-го, до 9-го», — пояснил он.

Глава комитета также отметил, что производственный календарь на следующий год пока не утверждён, идёт работа в правительстве.

«Что точно нужно сделать законодательно? Зафиксировать раз и навсегда, что 31 декабря — это выходной день», — сказал Нилов.

Ранее Нилов сообщил, что ближайший нерабочий праздничный день выпадает на 4 ноября, до этого все рабочие недели будут полными.