Почему не нужно отказываться от бумажных паспортов

Однозначной необходимости заменять бумажные паспорта на ID-карты сегодня нет, заявил глава Гознака Аркадий Трачук.

Об этом Трачук рассказал РИА Новости.

По его словам, десять лет назад он считал такой переход насущным. Сейчас ситуация изменилась — множество операций успешно выполняется через онлайн-инфраструктуру.

Бумажный документ продолжает играть роль первичного носителя. При этом более продвинутый формат, по мнению главы Гознака, мог бы принести пользу. Такой носитель включал бы не только визуальные сведения, но и данные, необходимые для электронной коммуникации.

«С одной стороны, необходим первичный документ, и эту роль выполняет бумажный паспорт. С другой стороны, сегодня целый ряд функций выполняются уже в разного рода онлайн-инфраструктуре», — пояснил он.

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