В России наступил самый длинный день в году
В Северном полушарии наступил самый продолжительный день 2026 года.
Об этом сообщили РИА Новости в Московском планетарии.
Сегодня, 21 июня, Солнце достигнет наивысшей точки над горизонтом в 11:24 мск. Это явление известно как летнее солнцестояние.
На широте Москвы светлое время суток растянется на 17 часов 33 минуты. Предстоящая ночь окажется самой короткой — темнота продлится всего 6 часов 27 минут.
После этого дня световой период начнёт сокращаться, пока его продолжительность не сравняется с ночью в день осеннего равноденствия 23 сентября. Самым коротким светлое время суток станет в день зимнего солнцестояния 21 декабря.
Ранее религиовед Наталия Фоминых рассказала, что летнее и зимнее солнцестояние — это дни максимальной продолжительности светлого и тёмного времени суток, а равноденствие характеризуется равенством дня и ночи.