В России наступил самый длинный день в году

В Северном полушарии наступил самый продолжительный день 2026 года.

Об этом сообщили РИА Новости в Московском планетарии.

Сегодня, 21 июня, Солнце достигнет наивысшей точки над горизонтом в 11:24 мск. Это явление известно как летнее солнцестояние.

На широте Москвы светлое время суток растянется на 17 часов 33 минуты. Предстоящая ночь окажется самой короткой — темнота продлится всего 6 часов 27 минут.

После этого дня световой период начнёт сокращаться, пока его продолжительность не сравняется с ночью в день осеннего равноденствия 23 сентября. Самым коротким светлое время суток станет в день зимнего солнцестояния 21 декабря.

Ранее религиовед Наталия Фоминых рассказала, что летнее и зимнее солнцестояние — это дни максимальной продолжительности светлого и тёмного времени суток, а равноденствие характеризуется равенством дня и ночи.