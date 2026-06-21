Электроснабжение Херсонской области полностью восстановлено

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о полном возобновлении подачи электричества в регионе.

«Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме», – написал Сальдо в своем канале на платформе Max.

Глава региона подчеркнул, что профильные специалисты сработали оперативно и слаженно. Ремонтные бригады оперативно устранили неполадки, несмотря на сохраняющуюся опасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, все муниципалитеты Херсонской области были обесточены из-за нарушений в энергосистеме Запорожской области.

Сальдо 11 июня сообщил о массовой атаке дронов ВСУ на Херсонскую область.

Ранее ВСУ атаковали в Херсонской области ведущие в Крым мосты.