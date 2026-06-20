HR-эксперт Курбанова: отсутствие в соцсетях может вызвать вопросы у работодателя

HR-эксперт Айгюн Курбанова рассказала, что посты в соцсетях могут повлиять на поиск работы: работодателей способны насторожить фотографии с вечеринок, публичная критика компании и раскрытие конфиденциальной информации.

«Если человека совсем нет в социальных сетях, это иногда воспринимается как признак несовременности и ригидности, то есть неспособности адаптироваться к новым условиям», — отметила она в беседе с Lenta.ru.

По словам Курбановой, соцсети должны дополнять профессиональный образ. На репутацию обычно работают публикации о достижениях, конференциях, проектах, путешествиях, спорте или культурных интересах, если сохранять баланс.

Специалист добавила, что перед поиском работы стоит проверить открытые фотографии и публикации за последние месяцы и при необходимости ограничить доступ к контенту, который может скомпрометировать кандидата, его близких или работодателя.

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