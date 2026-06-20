Дегтярев наградил Башмета знаком "Отличник физкультуры и спорта"

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев вручил народному артисту СССР Юрию Башмету знак "Отличник физкультуры и спорта". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вручение прошло в рамках празднования Международного олимпийского дня в Москве.