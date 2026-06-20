Дегтярев наградил Башмета знаком "Отличник физкультуры и спорта"
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев вручил народному артисту СССР Юрию Башмету знак "Отличник физкультуры и спорта". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Вручение прошло в рамках празднования Международного олимпийского дня в Москве.
"Я хочу вас поблагодарить, Юрий Абрамович, за поддержку наших спортсменов. Юрий Абрамович всегда с нами - и в трудные минуты, и в минуты радости, счастья. Он и сам спортсмен. С этого дня вы отличник физической культуры и спорта", - сказал Дегтярев.